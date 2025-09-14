В Петербурге взорвался бензобак у фуры, водителя доставили в больницу с ожогами рук

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в грузовике, который стоял рядом с домом на Суздальском проспекте. В результате инцидента пострадал водитель, сообщает телеграм-канал «78 — Новости».

Мужчина успел покинуть кабину до взрыва бензобака. Водителя отправили в больницу с ожогами и ингаляционным отравлением угарным газом.

«Водитель спал в кабине. Он проснулся от запаха дыма и вовремя покинул кабину, после чего произошел взрыв топливного бака», — приводится в публикации.

На место происшествия быстро прибыли спасательные бригады и экстренные службы. Для тушения пожара задействовали две пожарные машины и десять сотрудников МЧС. Пострадавшего с ожогами кистей рук второй и третьей степени доставили в больницу.