В Петербурге задержали руководство военного производства лекарств

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали заместителя руководителя, главного бухгалтера и генерального директора ФГУП «СКТБ «Технолог», сообщила «Фонтанка». Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере на сумму более 16 млн руб.

По версии следствия, сотрудники организации завышали цены на товары посредством подконтрольного юридического лица, после чего выводили деньги из оборота. Такие действия нанесли значительный ущерб государству.

ФГУП «Технолог» находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ и включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основным направлением деятельности организации является производство лекарственных средств.

Подозреваемые были задержаны и сейчас ожидают решения о мере пресечения. Ранее у директора предприятия Дмитрия Руденко также проводились обыски, после чего его опросили и отпустили в статусе свидетеля.

Руденко в 2000-х годах работал в комитете финансов Смольного и руководил управлением по работе с отходами жилищного комитета.

Ранее сообщалось, что Москва, Подмосковье и Петербург возглавили рейтинг регионов России по качеству жизни.