В Петербурге задержан украинец, который напал на Подмосковный офис микрозаймов

Преступник, угрожая ножом сотрудницам, вынудил тех отдать ему более 100 000 рублей, о чем сообщают «Невские новости»

Мужчину задержали на Невском проспекте города Санкт-Петербург. До этого он свершил ограбление одного из офисов микрозаймов, находящегося в Подмосковье. Информация поступила от Ирины Волк, официального представителя МВД России.

Злоумышленник совершил преступление в дневные часы. Он ворвался в помещение с полностью закрытым лицом, после чего затащил одну из девушек в подсобку, в которой была ее коллега. Мужчина угрожал ножевой расправой, если те не отдадут ему все имеющиеся деньги.

Как выяснилось, по отношению к подозреваемому открыли уголовное дело. Мужчина был задержан и заключен под стражу правоохранительными органами.