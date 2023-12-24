В Петербурге задержана банда несовершеннолетних, избивавших за деньги дворников-азиатов

Как передает телеканал «78», все избиения, которые совершались рандомно, нападавшие фиксировали на видео, а потом выгладывали в соцсетях за деньги. Все вырученные средства несовершеннолетние направляли на финансирование своих преступных помыслов.

«Полиция задержала причастных к нападениям двух молодых людей 16 лет и одного 14-летнего подростка. Они наносили жертвам удары ногами и руками, а также распыляли газ в лица из аэрозольного баллончика. Всего за неделю от рук подростков успели пострадать пять дворников ЖСК № 1. Среди них – две женщины», - приводится в публикации.

В ходе проведенных по местам жительства подростков обысков полицейскими били обнаружены и изъяты мобильные телефоны и орудия нападений на жертв. По всем фактам «подвигов» малолетних возбуждены уголовные дела.