В Петербурге закончились кроссоверы, которые должны были заменить японцев

История бренда Xcite, родившегося на руинах завода Nissan в Петербурге, похоже, подходит к финалу. В феврале 2026 года на учет в ГИБДД встало всего 128 новых автомобилей этой марки. Как отмечает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, падение относительно января — почти трехкратное (354 машины). Проект с китайскими корнями и петербургской пропиской, просуществовав чуть больше полутора лет, фактически схлопывается, передает « Фонтанка ».

За все время с конвейера бывшего завода Nissan (ныне «Автозавод Санкт-Петербург») сошло чуть менее 19,7 тысячи экземпляров Xcite. Львиная доля — кроссовер X-cross 7 (более 15,2 тысячи), а более крупный X-cross 8 собрали в количестве почти 4,5 тысячи машин. Продано же с момента старта в конце мая 2024 года 18 753 автомобиля. Цифры почти сравнялись. Остатки еще можно найти у дилеров, но их буквально единицы.

— В ход уже пошли и демонстрационные машины: «тестовые», на которых клиенты ездили на пробные заезды, — констатирует Целиков.

Как завод под Петербургом потерял Nissan и искал себя

Чтобы понять происходящее, нужно вспомнить, что это за площадка. Завод в Каменке построили специально для Nissan с расчетом на большое будущее. Открытый в 2009 году, он работал на полную мощность — до 100 тысяч машин в год. Конвейер выдавал Qashqai, X-Trail, Murano, которые расходились как горячие пирожки.

Потом пришел 2022-й. Японцы ушли из России, продав предприятие за символический евро государственному НАМИ. Завод превратился в «Автозавод Санкт-Петербург» и встал в долгую очередь за новой жизнью.

До Xcite была попытка № 1. Летом 2023 года предприятие попробовало наладить выпуск Lada X-Cross 5 — по сути, перелицованного китайского кроссовера FAW Bestune T77. Проект внезапно прервался: собрали около 170 экземпляров, но в свободную продажу они так и не попали — машины разошлись по служебным паркам.

После неудачи с FAW завод нашел нового партнера — Chery. Идея была красивой: взять проверенные китайские платформы, перенести сборку в Петербург, дать машинам звучное имя Xcite — и продавать. Модельный ряд сложился сам собой: X-cross 5 = Chery Tiggo 4 Pro; X-cross 7 = Chery Tiggo 7 Pro; X-cross 8 = Chery Tiggo 8 Pro Pro. 27 мая 2024 года бренд официально вышел на рынок. «Фонтанка», следившая за проектом с самого начала, подробно освещала старт.

Однако уже в начале 2025 года производство было остановлено. Гендиректор завода Иван Миронов называл это «паузой», подчеркивая, что у предприятия есть запас машин, которые продолжат продавать. Но реальность оказалась прозаичнее: складские остатки, включая тестовые образцы, распродаются, и новых партий не предвидится. При этом цены на оставшиеся X-cross 8 в максимальных комплектациях остаются высокими — до 3,15 млн рублей.