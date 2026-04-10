В Петербурге заработали первые точки с корюшкой: цены от 300 рублей

В Северной столице стартовал долгожданный сезон корюшки, и первые прилавки с традиционной весенней рыбой уже появились на улицах города. Корреспондент « Фонтанки » проинспектировал несколько заявленных адресов и выяснил, сколько в этом году придется заплатить за главный петербургский деликатес.

С 10 апреля в городе официально должны были заработать сезонные ярмарки, организованные комитетом имущественных отношений для местных рыбаков. Однако, как показала проверка, реальная торговля началась далеко не везде. Из трех посещенных журналистом точек рыбу продавали только на одной — на пересечении проспекта Просвещения и проспекта Энгельса. В остальных местах лотки уже установлены, но продавцы еще не вышли на работу, объясняя задержку тем, что невская корюшка пока не пошла. Вся рыба, представленная сейчас на прилавках, выловлена в Ладожском озере.

Ценовой разброс оказался весьма ощутимым. На работающей точке мелкую корюшку предлагают по 300 рублей за килограмм, самую крупную — за 1100 рублей, а между ними расположились позиции по 700 и 800 рублей. В других местах города прайс иной: ладожская мелочь стартует от 380 рублей, средняя рыба оценивается в 750 рублей, а за отборную просят уже 1890 рублей. Впрочем, цены постепенно ползут вниз — еще неделю назад килограмм крупной корюшки мог стоить все 2000 рублей. Официально же сезон корюшки в Петербурге продлится с 15 апреля по 31 мая, а свежую рыбу можно будет приобрести не только в сетевых магазинах, но и в нестационарных торговых объектах, разбросанных по 14 районам города.