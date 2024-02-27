В Петербурге17-летний подросток помочился на «Медного всадника»

В Санкт-Петербурге полицейскими задержан 17-летний юношу, который обвиняется в осквернение памятника российскому императору Петру Первому на Сенатской, более известного как «Медный всадник», сообщает управление МВД по региону.

Отмечается, что информация об инциденте сначала просочилась в местные соцсетя, заинтересовав полицейских. На кадрах парень, стоя спиной к монументу «Медный всадник», справлял малую нужду.

В ходе проведенных розыскных мероприятий, подросток был установлен и задержан. Нарушителем оказался 17-летний житель Выборгского района города.

Как передает телеканал 78.ru, в ходе допроса юноша признался, что просто «дурачился для своего друга», совершенно не стремился оскорбить памятник. И искренне удивился, когда видео попало в сеть.

«Я Петра уважаю. Это пародия, было просто постановочное видео», – поделился петербуржец.

Как пишет издание «Фонтанка», в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье УК о вандализме. Шутнику грозит до трех месяцев лишения свободы.