В петербургском аэропорту Пулково задерживают рейсы из-за нашествия пчел

Как передает «112», уже, в частности, перенесен рейс в Казань аэрокомпании Nordwind Airlines. Борт не смог вылететь, так как пчелы, как только к нему подогнали трап, буквально облепили самолет.

Также в соцсетях пишут, что до Москвы рейс из Санкт-Петербурга задержали по той же причине. В аэропорту признали, что вылет в подобных нестандартных условиях может быть опасен для пассажиров и экипажа.

Какой-либо официальной информации о нештатной ситуации от экстренных служб и администрации аэропорта Пулково - не поступало в СМИ.