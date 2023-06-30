В петербургском ресторане отравились 95 человек

Алые Паруса позади, но пока далеко не у всех прогремели выпускные. Так многие захотели отметить этот важный праздник в ресторане. Однако подобное решение стало ошибкой для посетителей одного из заведений культурной столицы. Об этом пишет сайт aif.ru

Ранее от Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу стало известно о случаях отравления. Сообщается, что насчитывается уже более 90 человек, которые пострадали после посещения Grand Bianco. Более того, в их число входят 76 детей.

Согласно поступившим данным, все отравившиеся праздновали выпускной из школы. Известно, что обращения в больницу от них поступали несколько дней подряд, начиная с 24 июня. Сейчас лечение проходят шестеро человек, среди которых один взрослый.

Из-за этого инцидента работу ресторана на канале Грибоедова были вынуждены приостановить на три месяца. К слову, там зафиксировали далеко не одно нарушение санитарных норм.