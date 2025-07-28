В Пхеньяне благополучно приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

В 9:30 по местному времени (3:30 по московскому времени) в Пхеньяне приземлился первый прямой рейс из Москвы. Об этом информирует ТАСС .

По информации, предоставленной агентством, рейс был выполнен на воздушном судне Boeing 777-200ER, рассчитанном на перевозку 440 пассажиров. Вылет из аэропорта Шереметьево состоялся в 19:30 по московскому времени в воскресенье. Продолжительность полёта составила около восьми часов.

В процессе длительного полета все сообщения звучали на двух языках: русском и корейском.

В аэропорту Пхеньяна состоялась торжественная встреча делегации из России. Цветы были вручены главе Минприроды РФ Александру Козлову, который возглавляет российскую часть межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, а также членам экипажа.

Рейс из столицы Северной Кореи в Москву состоится 29 июля в 9:00 по местному времени (3:00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в Махачкале.