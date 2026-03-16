В Питкяранте дважды за сутки прорвало трубопровод

В Питкяранте, расположенном в Карелии, за сутки произошло две аварии на трубопроводе, из-за чего город остался без воды, передает портал factornews.ru.

В пятницу, 13 марта, специалисты приступили к неотложным работам на улице Привокзальная. Аварийный участок трубы заменили, опрессовка системы завершилась глубокой ночью — к 03:00 14 марта. Однако при подаче давления прорвало изношенный смежный участок. Утром состоялось оперативное совещание, где оценили масштаб повреждения.

После мобилизации сил и средств ремонтные работы возобновили. К 17:30 того же дня их завершили и начали заполнять систему водой по улице Титова. Отремонтированный участок трубопровода решили пока не закапывать — его оставили открытым, чтобы следить за состоянием. В администрации заверили, что ситуацию держат на особом контроле.

