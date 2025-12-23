В плену у телефонных аферистов: женщина лишилась миллионов, пытаясь «помочь следствию»

В Кемерово возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 59-летняя местная жительница, работающая тренером-преподавателем. Об этом пишет VSE42.Ru .

Общий ущерб от действий аферистов превысил колоссальную сумму в 4,6 миллиона рублей, причем женщина лишилась не только всех сбережений, но и личного автомобиля.

Как установили полицейские, все началось с телефонного звонка. Неизвестный, представившись сотрудником силового ведомства, предложил женщине «сотрудничество в расследовании» — якобы по выявлению нечистых на руку банковских служащих. Поверив в легитимность просьбы, кемеровчанка под диктовку звонившего перевела на указанные счета все свои накопления, которые составляли более 3,4 миллиона рублей. Однако на этом преступники не остановились. Спустя некоторое время они снова вышли на связь, но уже с новой страшилкой: заявили, что от имени женщины мошенники оформили кредит под залог ее автомобиля — Volkswagen Tiguan.

Чтобы «спасти» машину от мнимого ареста, женщина, следуя указаниям аферистов, продала Tiguan за 1,2 миллиона рублей и также перечислила всю выручку на контролируемые злоумышленниками счета. Лишь спустя время, когда звонки прекратились, а обещанная «помощь» так и не пришла, преподаватель осознала, что стала жертвой масштабного обмана, и обратилась в полицию Рудничного района Кемерова.

Сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проводится дознание.

Ранее сообщалось, что россиянин перевел мошенникам более 800 тыс.руб., пытаясь заказать проститутку.