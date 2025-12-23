«Встреча так и не состоялась»: пензенец перевел мошенникам 820 тысяч, пытаясь заказать проститутку

Восемнадцатилетний житель Пензенской области решил заказать интимные услуги в интернете, но в итоге лишился 822 тысяч рублей. Деньги у него выманили мошенники, действовавшие по классической схеме. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Пензенской области».

Парень из Сердобского района нашел в Сети предложение услуг проститутки. После звонка по указанному номеру он договорился о встрече и, следуя инструкциям, перевел 8 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Сразу после этого звонивший под видом обеспечения безопасности девушки потребовал еще 49 тысяч. Молодой человек, все еще надеясь на свидание, отправил и эти деньги. А затем начался кошмар: под разными предлогами — от дополнительных гарантий до взноса за молчание — с него продолжали вытягивать средства. Общая сумма потерь достигла 822 тысяч рублей.

Осознание пришло лишь когда телефон мошенника перестал отвечать. Пензенец обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Санкции этой статьи предполагают для злоумышленника, если его найдут, до шести лет заключения.

