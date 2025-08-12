В Подмосковье 12 августа ожидается туман

Жителей Подмосковья ждет непростое утро во вторник, 12 августа. Региональное МЧС предупредило о густом тумане, который ухудшит видимость до 200–700 метров.

Особенно сложная ситуация ожидается на автодорогах, где водителям рекомендуют соблюдать предельную осторожность. Специалисты советуют обязательно включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам также стоит быть внимательнее — при переходе дороги нужно убедиться в собственной безопасности, а лучше использовать светоотражающие элементы на одежде.

К концу недели погода в Московском регионе улучшится. В пятницу и субботу, 15 и 16 августа, москвичей ждет потепление до от +20 до +26 градусов по Цельсию. Дожди, которые сопровождали столичный регион последние дни, окончательно прекратятся в пятницу.

Метеорологи отмечают, что августовские туманы — обычное явление для Подмосковья, связанное с перепадами температуры и влажности.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей и гостей Московского региона о грозах и температуре как в сентябре.