В Подмосковье 5 ноября начнется процесс по делу Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков

Домодедовский суд Московской области начнёт рассмотрение дела актрисы Аглаи Тарасовой по обвинению в контрабанде вейпа с маслом каннабиса 5 ноября, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

На первом заседании прокурор зачитает суть обвинительного заключения, после чего подсудимая выскажет свое отношение к предъявленным обвинениям, признав или не признав свою вину. Затем суд приступит к изучению доказательств и вызову свидетелей для допроса.

28 августа Аглая Тарасова была задержана в аэропорту "Домодедово". При досмотре у неё обнаружили вейп, внутри которого были обнаружены 0,38 грамма масла каннабиса.

Следствие открыло против нее уголовное дело и 3 сентября выдвинуло обвинение по статье 229.1 УК РФ, которая касается контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.

Тарасова в суде призналась, что совершила ошибку, и выразила раскаяние. Она просила не ограничивать ее передвижения, так как в сентябре планировала начать съемки сразу в трех проектах и опасалась их сорвать из-за своего отсутствия. Суд продлил ей запрет на определенные действия до января 2026 года.