В Подмосковье байкеры прокатились по льду Сенежа, лежа на диване

В Солнечногорске двое молодых людей устроили опасный перформанс на льду озера Сенеж, прокатившись на диване, который был привязан к электробайку. Юрист Юрий Капштык в беседе с REGIONS рассказал, как это могут расценить в правовом поле.

Для лучшего скольжения энтузиасты спилили с мебели ножки и прикрепили деревянные полозья. Видео с экстремальными покатушками, опубликованное в соцсетях, вызвало неоднозначную реакцию жителей, обеспокоенных как безопасностью участников, так и возможным загрязнением водоема.

Как пояснил юрист Юрий Капштык, подобные действия подпадают под определение мелкого хулиганства и нарушают ряд правил. Выезд мотоцикла на лед водоема является административным правонарушением. Кроме того, эксплуатация транспортного средства с угрозой для жизни пассажира и нарушение правил его перевозки также влекут за собой ответственность.

«Эксплуатация транспортного средства с угрозой для жизни людей недопустима. Если есть официальное заявление и подтверждение действий, например, видеоролик в социальных сетях, этим могут заняться прокуратура или полиция. Такие поступки опасны и загрязняют окружающую среду», — подчеркнул специалист.

Отдельным пунктом является потенциальное загрязнение акватории. Если диван не будет утилизирован, организаторы перформанса могут быть привлечены к ответственности по статьям Водного кодекса РФ. Как отмечают местные жители, оставленная на льду мебель весной может оказаться в воде, создав проблему для экосистемы озера.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске ищут «снайпера», разбившего машину мусором.