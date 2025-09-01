В Подмосковье число пешеходов-нарушителей ПДД превысило 118 тысяч

В 2024 году Московская область заняла первое место по числу пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Такие данные предоставил МВД РФ, их цитирует РИА Новости .

Согласно предоставленной Госавтоинспекцией информации, В 2024 году в Подмосковье было зафиксировано более 118 тысяч нарушений правил дорожного движения среди пешеходов.

Москва заняла второе место по количеству пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, с показателем в 95,6 тысячи человек.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2024 году зафиксировано более 68,7 тысячи случаев нарушений правил дорожного движения среди пешеходов.

