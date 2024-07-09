В Подмосковье дали старт новому кластеру малоэтажной жилой застройки «Пушкино Дом»

В состав нового кластера ИЖС «Пушкино Дом» войдут — «Пушкино Дом у воды» и «Пушкино Дом у леса». Так, на территории общей площадью 645,6 гектаров смогут проживать более шести с половиной тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что ведомство уже выдало разрешение на строительство первых 99 индивидуальных домов группе «Самолет». При этом вместе с жильем девелопер возведет социальные и коммерческие объекты, благоустроит общественные и рекреационные зоны.

«Пушкино Дом у воды» и «Пушкино Дом у леса» удалены друг от друга на 30 км и связаны между собой существующей и планируемой улично-дорожной сетью. В проекте «Пушкино Дом у воды» запроектированы 1302 индивидуальных жилых дома и 114 таунхаусов. А в «Пушкино Дом у леса» будет построено 346 индивидуальных жилых домов, 227 таунхаусов, а также многоквартирные малоэтажные жилые дома.

Дизайн-код поселков вдохновлен богатой природной палитрой, окружающей будущий кластер: душистая ель, обожженная глина, влажный песок, молодая пшеница — все эти оттенки будут присутствовать в визуальном облике проектов. Дома оформят в едином архитектурном стиле, отсылающем к скандинавскому минимализму — такое решение гарантирует визуальный комфорт. Фасады домов выполнят в светлых оттенках, при отделке используют декоративные элементы.