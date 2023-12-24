В Подмосковье дали старт Зимнему фестивалю «Наша зима»

Отмечается, что уже с утра все желающие могли воспользоваться прокатом коньков и тюбингов, а с обеда на сцене фестиваля началась конкурсная программа, спектакль для детей и выступление фольклорного коллектива. Известно, что фестиваль продлится почти до конца февраля.

Кульминацией открытия зимнего фестиваля стала торжественная церемония открытия фестиваля «Наша Зима» и ледовое шоу. Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли огни на главной елке Министерства обороны на ледовом катке.

Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы. Их динамичное представление стало яркой точкой программы.