В Подмосковье девушка притворилась жертвой угона ради возлюбленного

Жительница Егорьевска, города в Московской области, трижды имитировала кражу собственного автомобиля, чтобы вызвать сочувствие у своего парня и попытаться восстановить отношения, испорченные ссорой. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «МК: срочные новости».

Согласно публикации, в день своего рождения девушка, употребив изрядное количество алкоголя, набралась смелости, села за руль своего ВАЗ-2115 и переставила машину на соседнюю улицу.

После этого она вместе с подругой организовала поиски «пропавшего» авто, заявила об инциденте в правоохранительные органы и поделилась своей бедой с возлюбленным, что привело к возобновлению их романа.

Впоследствии она повторила инсценировку угона еще дважды, причем в третьем случае обратилась с просьбой к малознакомому человеку, а сама записала происходящее на видео, чтобы предоставить его полиции в качестве улики.

В итоге в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе, совершенном три раза. Суд вынес приговор, назначив ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

