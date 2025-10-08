В Ставрополе 18-летний водитель получил права, нахватал кучу штрафов и погиб в ДТП

В Ставрополе произошло ДТП с трагическими последствиями. Один подросток погиб, а двое других получили травмы. Об этом в среду, 8 октября, проинформировала Госавтоинспекция Ставропольского края.

На улице Доваторцев произошла трагедия. Водитель автомобиля «Лада Приора» ехал с такой скоростью, что не мог контролировать движение. Он потерял управление и столкнулся с бордюрным камнем. После этого машина продолжила движение и врезалась в кирпичное ограждение частного дома. Об этом сообщили в телеграм-канале полицейского ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончался 18-летний водитель автомобиля. Два пассажира получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в отделении интенсивной терапии.

Погибший водитель получил права только три месяца назад. За этот короткий срок он семь раз нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности.

Ранее молодой водитель каршеринга попал в ДТП в Челябинске.