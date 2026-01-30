В Подмосковье «Диктант Победы» пройдет на новых площадках

В прошлом году почти 70 тысяч жителей Подмосковья проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны на более чем тысяче площадок. В 2026 году число локаций будет расширено — принять участие в акции впервые можно будет также в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в Истре.

На заседании партийного оргкомитета «Наша Победа» председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» 24 апреля.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Московской области, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев отметил, что «Диктант Победы» в Подмосковье в 2026 году пройдет на новых площадках.

«В 2025 году 69 тысяч жителей и гостей Подмосковья прошли тестирование на проверку знаний по истории Великой Отечественной войны на более чем тысяче площадок. (…) В этом году к ним присоединится Ленино-Снегиревский военно-исторический музей в Истре. Это место легендарного боя 1941 года, где 78-я стрелковая дивизия под командованием полковника Белобородова остановила врага и перешла в контрнаступление. Музей, основанный в 1967 году, посвящен 16-й армии Рокоссовского. Участники тестирования получат сертификаты, а федеральные победители — приглашение на Парад Победы в Москве», — сказал Владимир Вшивцев.

Он напомнил, что диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны, в прошлом году с блоком вопросов о специальной военной операции, и открыт для всех — от школьников до ветеранов. Принять участие можно лично на площадке или онлайн на сайте диктантпобеды.рф.