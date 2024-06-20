В Подмосковье городскому округу Серпухов присвоили статус наукограда

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал сегодня постановление о присвоении городскому округу Серпухов статуса наукограда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Примечательно, что у Серпухова высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом, и положительное решение о стратегии развития муниципалитета в экспериментальной и инновационной деятельности позволит территории стать частью мощного импульса прогресса.