В Подмосковье городскому округу Серпухов присвоили статус наукограда
Фото: [Министерство территориальной политики Московской области]
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал сегодня постановление о присвоении городскому округу Серпухов статуса наукограда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.
Примечательно, что у Серпухова высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом, и положительное решение о стратегии развития муниципалитета в экспериментальной и инновационной деятельности позволит территории стать частью мощного импульса прогресса.
«Большой Серпухов — знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные, стратегические научные идеи», — отметил губернатор Андрей Воробьев.