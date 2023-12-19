В Подмосковье ищут дом для двух самоедов из Херсона

Первому самоеду семь лет, его зовут Зевс. Шесть месяцев назад волонтеры из Крыма обратились к добровольцам Звенигорода и рассказали о собаке. На тот момент у Зевса были раны и гематомы, проблемы с психикой. Ирина забрала животное в Подмосковье и занялась его реабилитацией. На лечение ушло полгода. Сейчас пес готов к новым хозяевам.

Второй самоед по кличке Гуфи тоже был привезен в Подмосковье из Херсона. Его хозяин уехал в Беларусь, а собаку вместе с маламутом и зенненхундом оставил знакомым. В течение года за животными присматривали местные жители, которые впоследствии и сами уехали. В результате собаки оказались в Крыму. Зенненхунду нашли дом в Симферополе, а маламута и самоеда отправили в Подмосковье. Здесь Ирина помогла восстановить маламуту психику и нашла ему хозяина. Гуфи пока еще остается с ней, но ищет новый дом. Собаке шесть с половиной лет, она совершенно здорова, а по характеру добрая и ласковая.