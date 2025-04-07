В Подмосковье ищут родственников солдат Красной армии, погибших в Захаровской операции

В Подмосковье ищут родственников солдат и командиров Красной армии, которые погибли в Захаровской операции в феврале 1942 года при попытке прорыва окружения 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А. Ф. Казанкина.

В Износковском районе Калужской области обнаружили и подняли для перезахоронения останки 1250 солдат и командиров Красной армии. Из них 82 воина — уроженцы Подмосковья.

Все работы по разведке, поднятию и установлению имен осуществляло поисковое объединение «ВПК Прорыв». Его руководители — члены Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук».

Перезахоронение запланировано на 5 мая 2025 года на территории воинского мемориала «Ивановское поле» в Калужской области.