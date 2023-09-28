В Подмосковье изменится расписание некоторых пригородных поездов

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД и МЦД-4 изменится со следующей среды в связи с началом реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная, а также строительством северной части конкорса.

На период работ третья платформа закрывается для посадки и высадки пассажиров. Ее демонтируют и построят новую, как и сходы с конкорса. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-4. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Из расписания выведут ряд экспрессов, курсирующих между Железнодорожной и Нижегородской.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».