В Подмосковье КамАЗ снес на трассе Toyota, водитель иномарки погиб на месте

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, трагедия произошла на 68-го км трассы М-5 «Урал».

По словам собеседника агентства, находившийся в момент столкновения за рулем Toyota водитель погиб на месте еще до приезда медиков.

«В районе произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика КамАЗ», — говорится в сообщении регионального главка МВД РФ.

В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего. Движение автотранспорта в районе ДТП сильно затруднено.

Ранее в Госдуме призвали экстренно увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту из-за сильного затора на досмотр со стороны Кубани.