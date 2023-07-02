В Подмосковье КамАЗ снес на трассе Toyota, водитель иномарки погиб на месте
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, трагедия произошла на 68-го км трассы М-5 «Урал».
По словам собеседника агентства, находившийся в момент столкновения за рулем Toyota водитель погиб на месте еще до приезда медиков.
«В районе произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика КамАЗ», — говорится в сообщении регионального главка МВД РФ.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего. Движение автотранспорта в районе ДТП сильно затруднено.
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