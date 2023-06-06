Почти четырнадцать тысяч гектаров засеяли в Подмосковье картофелем

В Подмосковье картофелем засеяли площади, превышающие 13 тысяч гектаров. Об этом сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Это на 1,5 тысячи гектаров больше, чем было засеяно в прошлом году, рассказал заместитель председателя Правительства региона Георгий Филимонов. Лидерами по числу засеянных площадей стали Ступино, Талдом и Клин. Полностью завершили сев картофеля удалось в семи городских округах, включая Егорьевск, Серпухов и другие.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение об открытии нового производства с компанией из Индии.