Почти четырнадцать тысяч гектаров засеяли в Подмосковье картофелем
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье картофелем засеяли площади, превышающие 13 тысяч гектаров. Об этом сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Это на 1,5 тысячи гектаров больше, чем было засеяно в прошлом году, рассказал заместитель председателя Правительства региона Георгий Филимонов. Лидерами по числу засеянных площадей стали Ступино, Талдом и Клин. Полностью завершили сев картофеля удалось в семи городских округах, включая Егорьевск, Серпухов и другие.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение об открытии нового производства с компанией из Индии.