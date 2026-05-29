В Подмосковье лжегадалка получила четыре года колонии за обман пенсионерок на полмиллиона рублей

В Подмосковье суд вынес приговор 42-летней мошеннице, которая под видом гадалки выманивала у пенсионерок крупные суммы и ювелирные украшения. Как сообщает РИА Новости , злоумышленница за несколько месяцев заработала на лжеобрядах около полумиллиона рублей.

Первый эпизод произошел в августе 2025 года. Женщина остановила на улице пенсионерку и сообщила, что на ней лежит порча. Войдя в доверие, она напросилась в квартиру потерпевшей и устроила обряд с яйцами и полотенцем. После ритуала хозяйка добровольно отдала гостье 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги. Взамен лжегадалка приклеила пенсионерке на спину газету и велела до утра ходить по квартире со свечой и читать молитву.

Позже мошенница провернула аналогичную схему с другой пожилой женщиной. На этот раз добыча оказалась внушительнее — 370 тысяч рублей и ювелирные изделия. Ценности она завернула в газету и якобы должна была подвесить сверток на жертву, но во время манипуляций незаметно подменила его на пустой. Обнаружив обман, пострадавшая обратилась в полицию.

Лжегадалку задержали. Как выяснилось, ранее она уже привлекалась к ответственности за мошенничество. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы.