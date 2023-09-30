В Подмосковье машина беспечной автоледи нырнула в Клязьминское водохранилище

В Московской области девушка неправильно припарковала автомобиль и он — очутился в Клязьминское водохранилище.

Как передает Baza, юная автоледи приехала на базу в подмосковном Хлебниково покататься на вейкборде. Девушка так спешила, прихватив доску, что не поставила автомобиль в режим «парковка». В результате чего машина пришла в движение и, обогнав свою хозяйку, нырнул в водоем.

«Так девушка обеспечила себе тяжелый разговор с мамой — именно ей и принадлежит машина, случайно превратившаяся в подводную лодку», - приводится в публикации.

Отмечается, что утонувший автомобиль уже достали из водохранилища вызванные на место происшествия экстренные службы. Теперь машину, похоже, ждет капитальный ремонт.