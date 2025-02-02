В Подмосковье мошенники обманули шейха из Саудовской Аравии при показе дома

Шейха из Саудовской Аравии обманули на 30 млн рублей при показе дома в Московской области, сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что аферисты установили в коттедже, который продавала его жена, подслушивающее устройство.

Девушка, которая успешно вышла замуж за арабского шейха, некоторое время жила в Дубае. В элитном поселке Подмосковья — на Рублевке, у нее остался коттедж. Россиянка решила продать недвижимость за 400 млн рублей.

«Покупателями» оказались мошенники, которые пришли в дом, чтобы осмотреть его. С собой они принесли поддельные документы. Вскоре владельцы заметили, что после ухода аферистов из коттеджа пропали дорогие часы и драгоценности, оценивающиеся в 30 млн рублей.

Однако, как отмечает источник, странности и после этого не закончились. Кто-то срезал все замки, когда хозяева отсутствовали дома. Тогда же коттедж обесточили и отключили там все коммуникации. Женщина и ее муж решили проверить дом на наличие устройств для подслушивания. Они не ошиблись — специалисты нашли «жучки» в пауэрбанке, ручке с пером и под потолком.

Как отмечает россиянка, подобную аферу мог провернуть ее бывший супруг.

Ранее Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредило жителей Подмосковья о новой мошеннической схеме.