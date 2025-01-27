Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в рамках которой они развешивают в подъездах объявления с QR-кодом нового «домового чата» и крадут личные данные и аккаунты жильцов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если перейти по такому коду или ввести данные, то аккаунт в мессенджере или деньги могут оказаться в руках мошенников. Кроме этого, такой QR-код может вести на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения», — предупредили в ведомстве.

Жителям посоветовали никогда не переходить по ссылкам и QR-кодам с публичных объявлений, чтобы не попасться на мошеннические уловки. Кроме того, не стоит предоставлять свои личные данные по непроверенным ссылкам. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно в разделе «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.