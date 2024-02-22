В Подмосковье на ДЭГ зарегистрировано уже девять процентов от общего числа избирателей

По состоянию на сегодняшнее утро в Подмосковье количество заявлений, поданных на дистанционное электронное голосование, составляет уже 9,26% от общего числа избирателей в регионе. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Напоминаем, что для того, чтобы проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги» не позднее 11 марта.

Жители региона, у которых возникли сложности с подачей заявления на ДЭГ, могут обратиться в «Службу заботы» по телефону 8-800-550-97-44.