В Подмосковье на портале госуслуг улучшили две услуги для предпринимателей

«Цифра» помогает бизнесу Подмосковья отчитываться о субсидиях. Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь сервис предпроверки ранее заключенного соглашения помогает избежать ошибок при заполнении отчета об использовании субсидии. Это позволит сократить число отказов в предоставлении услуг.

Сервис предпроверки работает в онлайн-формах услуг «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» и «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением искусственного интеллекта.