Шатурское КФХ получило по льготной программе 10 га земли для тепличных овощей

Крестьянско‐фермерское хозяйство в городском округе Шатура успешно присоединилось к государственной программе поддержки агробизнеса. В рамках инициативы «Подмосковные 10 гектаров» предприятие получило в безвозмездное пользование земельный участок площадью 10 га, о чем проинформировало Министерство имущественных отношений Московской области.

Полученная территория будет задействована для развития растениеводства с акцентом на выращивание овощных культур в закрытом грунте. В ближайшие месяцы на полях КФХ начнут возводить современные теплицы, которые позволят наладить круглогодичное производство высокорентабельных культур, в первую очередь огурцов и помидоров.

Программа «Подмосковные 10 гектаров», запущенная по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева 4 года назад, зарекомендовала себя как действенный инструмент стимулирования сельского хозяйства. Ее ключевая задача — вернуть в активный оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли и оказать реальную помощь фермерам, планирующим расширить или запустить собственное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах в сфере сельского хозяйства.