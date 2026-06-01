Зарплата ₽154 тыс. из-за жары: в Подмосковье мастера по кондиционерам стали на вес золота — спрос взлетел на 39%

Аномальная жара в Центральной России ударила по кошелькам работодателей, но озолотила мастеров по кондиционерам. В Подмосковье им готовы платить в среднем ₽154 316 в месяц — на 10% больше, чем год назад. А по всей стране зарплатные предложения взлетели на 39%, достигнув ₽126 тыс. Конкуренция за установщиков и ремонтников климатической техники бьет рекорды. Об этом сообщает REGIONS .

Аналитики подвели итоги к 15 мая 2026 года. Раннее наступление жары заставило компании и частников срочно устанавливать и чинить кондиционеры. Спрос на специалистов по климатическому оборудованию подскочил. В Московской области среднее предлагаемое жалованье достигло ₽154 316. Это на 10% выше прошлогоднего показателя. В целом по России средняя зарплата для таких мастеров выросла на 39% — до ₽126 041.

Регионы-лидеры по росту зарплат и вовсе удивляют. В Хабаровском крае специалистам предлагают в среднем ₽171 429 (+47% к прошлому году). В Ярославской области — ₽117 917 (+45%). В Красноярском крае — ₽110 662 (+41%). Директор бизнес-направления Андрей Кучеренков пояснил: число вакансий тоже резко выросло — в Хабаровском крае на 64%, в Нижегородской области на 47%, в Красноярском крае на 46%. Тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

Работодатели вынуждены повышать ставки, чтобы переманить специалистов. Для россиян, имеющих навыки установки и ремонта кондиционеров, наступило лучшее время для заработка. Особенно в Московской области, где жара пришла раньше обычного.

