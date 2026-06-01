Через регпортал Московской области подали более 1 тыс. заявлений на получение пропуска для проезда грузовика по МКАД
С начала 2026 года на региональном портале госуслуг зарегистрировано свыше тысячи заявлений на оформление пропусков для передвижения грузовых автомобилей по МКАД. Такую информацию предоставила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для транзитного проезда по МКАД транспортных средств с разрешенной массой более 3,5 тонны необходимо получить специальное разрешение. Эта бесплатная услуга доступна в электронном виде. Найти ее можно на региональном портале в разделе «Бизнесу» → «Транспорт» → «Разрешения».
При подаче заявления на портале заявитель должен выбрать тип пропуска: «Дневной» — действует в промежутке с 7:00 до 23:00, «Ночной» — с 23:00 до 7:00. Также указать срок действия разрешения: разовый пропуск — до 5 дней, долгосрочный пропуск — до 1 года.
