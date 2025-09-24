В Подмосковье на станции Большая Волга досрочно завершился капремонт

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила капитальный ремонт второй платформы на станции Большая Волга Савеловского направления в Подмосковье, работы закончились почти на шесть недель раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Здесь заменили железобетонные конструкции на новые фундаментные блоки и плиты с гидроизоляционным слоем, уложили брусчатое покрытие с линией безопасности, отремонтировали сход с платформы. На платформе для пассажиров появились скамейки, урны, знаки визуальной информации. В темное время суток здесь будут включать новые современные светодиодные светильники.

В компании добавили, что другую платформу ранее отремонтировали силами МЖД.

