В Подмосковье набирает популярность отдых на экологическом ранчо

Тишина, свежий воздух, чистая река, свежайшие продукты — нет ничего удивительного, что число желающих насладиться отдыхом на природе увеличивается с каждым месяцем. Организаторы позаботились о том, чтобы у гостей был комфорт во всем. Взять жилье, тут и шале с шале с русской баней, и номер в альпийском стиле, и треугольный коттедж.

Местный магазинчик с утра радует свежим сыром от фермеров, инструкторы конного клуба всегда готовы обучить верховой езде и устроить прогулку по живописным окрестностям. Лыжи, снегоходы, собачьи упряжки — развлечения на любой вкус.

Важный момент — «Экоранчо Алексеевка» работает ежедневно, без праздников и выходных.

Подробности на официальном сайте: https://ecorancho.ru/

Телефон: +7 (926) 329-15-55