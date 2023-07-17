В Подмосковье наградили бойцов СВО, подбивших тяжелую вражескую бронетехнику

В Подмосковье наградили бойцов СВО, которые подбили тяжелую вражескую бронетехнику. Им вручили сертификаты на миллион рублей. Награждение прошло в рамках концерта в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе.

Концерт был организован «Русской Медиагруппой» и Правительством Подмосковья в рамках всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио».

В июне под командованием бойца с позывным «Потап» подразделение выполняло боевую задачу по поражению опорного пункта противника. Бойцы обнаружили 155-милиметровую гаубицу американского производства М777 и ликвидировали ее. За это командир получил денежный сертификат.

Также сертификат вручили семье Владимира – одного из погибших бойцов. В декабре он выполнял боевую задачу, но его самолет был подбит. Сертификат вручил народный артист России Николай Басков.

«Сегодня мы как никогда понимаем, как важен ваш профессиональный долг. И хотим поддержать не только песнями. У нас есть возможность сделать это финансово, с открытым сердцем», - сказал он.

Народный артист России Дмитрий Певцов вручил сертификат бойцу с позывным «Маэстро» и поблагодарил его за самоотверженность.

На концерте присутствовали бойцы, которые служат по контракту. Заслуженный артист России Денис Майданов вручил сертификат одному из них – бойцу с позывным «Фома».

В мероприятии также приняли участие Ирина Дубцова, Елена Север, Burito, Алла Довлатова. Дубцова призналась, что одну из своих песен написала после посещения центра для контрактников.

«Я очень долго хотела написать песню о том, что сейчас делают наши ребята в зоне спецоперации, но не получалось. И вот я побывала в пункте отправки ребят – контрактников, приехала, чтобы поддержать их. И после этого за 20 минут написала в машине песню и назвала ее просто – «За нас!» - рассказала певица.

Ранее работу центра проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.