В Подмосковье нашли тела убитых родственников музыканта Стаса Намина

Следователи и криминалисты уже занимаются проведением осмотра. Они изъяли холодное оружие, предметы одежды и другое, о чем также пишет RT .

Стало известно, что в одном из загородных домов деревни Крюково, расположенной в 30 км к западу от центра Москвы, нашли два трупа. Ими оказались внук и бабушка, которым были нанесены колото-резаные ранения. Они приходились родственниками известному музыканту Стасу Намину.

ГСУ СК России по Московской области опубликовало на своей странице в социальных сетях информацию об этом инциденте. Ведомство также уточняет, что по факту убийства двух человек в Истре возбудили уголовное дело. Под подозрение в совершении преступления попадает их родственник, которого уже задержали. Им оказался Ткаченко Роман, который является сводным братом Артема.