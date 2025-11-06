В Подмосковье нашли «Железного человека»: необычного стража заметили у пожарной части в Королеве

В подмосковном Королеве у ворот пожарно-спасательной части № 80 несет свою вахту необычный страж из металла и запчастей, передает REGIONS.

Креативную фигуру нашли на улице Калининградской. Фотография двухметровой скульптуры пожарного, собранного из металлолома и автозапчастей, активно разлетелась по соцсетям, вызвав волну вопросов и восхищения. Горожане тут же окрестили его «терминатором-пожарным», и это прозвище как нельзя лучше отражает его суровый облик. Но для бойцов части это не просто арт-объект, а полноправный талисман и молчаливый символ их профессии.

Историю появления железного стража REGIONS рассказал заместитель начальника части Денис Савин. Оказывается, «терминатор» «заступил на службу» еще в 2014 году. Его создали вдохновленные идеей сварщики из местного автосервиса на Пионерской улице, взяв за основу своего первого моторобота. На сборку пошли списанные детали: рессоры, элементы двигателей, старые колесные диски и пучки проводов. Получившийся каркас пожарные довели до ума, добавив ему профессиональной атрибутики: настоящую каску, пожарный ствол, багор и противогаз. Так абстрактный робот обрел личность и прикипел душой к коллективу.

«Мы сами работаем как роботы: без страха и сомнений, только четкие, выверенные и понятные каждому в пожарном расчете действия. Он железный, значит и нам надо быть железными», — сказал Денис Савин.

После каждого тяжелого выезда, сопряженного с риском для жизни, их встречает этот несгибаемый железный страж, напоминая о стойкости и долге. Каждую весну бойцы приводят его в порядок: чистят, подкрашивают, обновляют элементы, проявляя настоящую заботу.

Яркий баннер над скульптурой с изображением работающих спасателей и мотивирующим слоганом завершает композицию, превращая уголок у части в небольшой публичный памятник мужеству.

