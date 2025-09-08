В российском регионе новорожденных вновь называют старорусскими именами

В Московской области детей все чаще называют старорусскими именами. Об этом сообщили в Министерстве социального развития региона.

В Подмосковье увеличивается интерес к старославянским именам для новорожденных. Те из них, что казались забытыми и существовали лишь на страницах древних летописей и народных сказок, сегодня вновь становятся популярными среди родителей.

Андрей Кирюхин, министр социального развития Подмосковья, отметил тенденцию увеличения количества новорожденных, названных такими именами, как Беломир, Добрыня, Богдана и Мирослава. Особый интерес вызывает появление парных имен, отличающихся лишь окончанием: например, Владислав и Владислава.

В Министерстве социального развития также напомнили об упрощенном процессе регистрации новорожденных. Новоиспеченным родителям предоставляется возможность оформить все необходимые документы прямо в роддоме, что значительно экономит время и силы молодых отцов и матерей.

