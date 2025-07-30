В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за рекордно высоких температур

В Москве продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности до вечера 1 августа из-за сохраняющейся аномально жаркой погоды. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 1 августа, температура воздуха в столице может достигать плюс 30, плюс 31 градуса по Цельсию, что значительно превышает климатическую норму для этого времени года.

В Московской области объявлен «желтый» уровень опасности, который будет действовать до 18:00 мск пятницы. Разница в уровнях предупреждений объясняется тем, что в самом мегаполисе температура традиционно выше из-за эффекта «городского острова тепла».

По данным метеостанций, в 11:00 мск температура в Москве уже достигала плюс 28,8 градуса на ВДНХ и плюс 28,6 градуса в районе гостиницы «Балчуг».

Согласно классификации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), сильной жарой считается температура выше плюс 30 градусов, а аномальной — когда среднесуточная температура превышает норму на 7 градусов и более в течение пяти дней подряд.

Медики настоятельно рекомендуют жителям столицы соблюдать меры предосторожности. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце в период с 11:00 до 16:00 мск, увеличить потребление воды до 2-3 литров в сутки, носить головные уборы и светлую одежду, а также особенно внимательно следить за состоянием детей и пожилых людей.

Ожидается, что небольшое похолодание до плюс 26 и плюс 28 градусов наступит только в выходные дни, когда в столицу придут долгожданные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему жителям Москвы и Московской области нужно готовиться к учащению экстремальных погодных явлений.