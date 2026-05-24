В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за риска пожаров

В Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска природных пожаров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать как минимум до 03:00 25 мая.

По данным синоптиков, местами на территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности. Специалисты связывают это с теплой погодой и повышенной сухостью воздуха.

В воскресенье температура в Москве поднимется до плюс 23–25 градусов, по области — до плюс 20–25. Ожидается западный ветер скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны кратковременные дожди.

В ночь на понедельник в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Температура воздуха в Москве составит от плюс 13 до 15 градусов, по Подмосковью — от плюс 10 до 15.

В Гидрометцентре напомнили, что в период высокой пожарной опасности необходимо соблюдать осторожность при обращении с огнем и избегать разведения костров в природных зонах.

