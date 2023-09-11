В Подмосковье обработано уже более 52% протоколов

Андрей Воробьев продолжает занимать лидирующую позицию на выборах губернатора Подмосковья с 84,3% голосов, передает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию России.

В настоящее время согласно данным обработанных протоколов за Воробьева проголосовали 1 396 170 избирателей. А за кандидата от КПРФ Александра Наумова отдали свои голоса 99 010 избирателей (5,99%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 75 755 (4,58%), за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 60 465 (3,66%).