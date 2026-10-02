Печь, которую читали вместо книг: в Егорьевском музее хранится «голландка» с единорогами и пословицами на изразцах

В Егорьевском музее хранится необычный экспонат — печь, которую здесь называют «модницей». Это не привычная русская «матушка», а «голландка», чей наряд собран из керамических изразцов. Каждая плитка — как страница с собственным сюжетом, а вместе они складываются в книгу, написанную мастерами прошлых веков, сообщил REGIONS.

В традиционной русской избе печь выполняла множество задач: в ней готовили еду, сушили припасы, грелись, а иногда и мылись. Но жилища были разными — от бедных до зажиточных, и печи им соответствовали. Где-то стояла простая русская «матушка», а где-то — «голландская» красавица, украшенная изразцами. Именно такую печь и показывает REGIONS.

«Изразец — не просто плоская плитка. Это коробочка с дырочками в стенках: через них пропускали проволоку, чтобы плитки крепче держались на печи. Внутри коробочки тепло сохранялось, как в термосе», — отмечает ведущий методист ТИЦ «Егорьевск» Константин Братчиков.

«Голландки» обитали не в избах, а в горницах состоятельных домов. Тепла они давали вдоволь, но вот приготовить в них щи или кашу было невозможно. Зато внешний вид впечатлял: интерьер украшали керамические изразцы русской работы. На них встречались птицы и звери, травы и цветы, всадники и кентавры, единороги и грифоны. Иногда мастера наносили пословицы и целые истории. Чтобы сюжет читался правильно, изразцы нумеровали — почти как страницы книги — и расставляли по порядку.

Фото: [ Личный архив Константина Братчикова ]

В те времена, когда книги были роскошью, эти плитки рассматривали и читали вместо них. Печь становилась не просто источником тепла, а своего рода энциклопедией народной мудрости и искусства.

Художественный отдел музея, где находится этот экспонат, в декабре распахнет двери после реконструкции. Как уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, у жителей Егорьевска появится возможность увидеть печь-«книгу» своими глазами совсем скоро.

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