В Городском округе Пушкинский 1 октября успешно стартовал отопительный сезон

В Городском округе Пушкинский 1 октября по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовал отопительный сезон. В приоритетном порядке к источнику энергии подключают социально значимые объекты — школы, детские сады, учреждения культуры, спорта и здравоохранения, отметил глава округа Максим Красноцветов.

Многоквартирные дома будут обеспечивать теплом поэтапно, завершив подключение до 10 октября. Сведения о сроках подачи тепла по каждому адресу публикуют на карте коммунальных услуг МКД, а также предоставляют управляющие компании и ТСЖ.

К началу сезона все 127 теплопроизводящих объектов округа успешно прошли пробные включения. Один из пусков Максим Красноцветов проконтролировал лично, посетив котельную №4 на проезде Инессы Арманд. Объект обслуживает школу, спортивный комплекс, два детских сада, 28 многоквартирных домов и ряд отдельно стоящих зданий. Оборудование сработало в штатном режиме, дефектов в системе не выявили.



По словам главы округа, в летний период на всех объектах выполнили регламентные мероприятия: провели опрессовку тепловых сетей, подготовили газоиспользующее оборудование, выполнили пусконаладку котлоагрегатов. Все эксплуатирующие организации обязаны обеспечить запуск оборудования и подачу теплоносителя в центральные тепловые сети, резюмировал Красноцветов.