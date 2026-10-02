В Подмосковье в 2026 году организовали более 220 выездных донорских акций

С начала 2026 года Московский областной центр крови провел 221 выездную акцию, в рамках них удалось заготовить более 6,2 тонны крови и ее компонентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выездной формат донорских акций позволяет привлекать новых участников и поддерживать необходимый запас крови и ее компонентов для медицинских организаций Подмосковья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Собранную кровь используют для помощи пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с патологиями. Сдать ее могут все желающие граждане старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.