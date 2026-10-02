На 12 региональных дорогах в Красногорске провели ямочный ремонт и уборку мусора

Специалисты Мосавтодора привели в порядок 12 региональных дорог в Красногорске, отремонтировали и очистили элементы инфраструктуры, убрали мусор, опилили деревья и выполнили ямочный ремонт. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они восстановили дорожное покрытие на улице Октябрьской в самом городе, в поселке городского типа Нахабино на улицах 11 Саперов и Панфилова, а также в поселке Архангельском. Кроме того, дорожники ликвидировали несанкционированную свалку мусора на 1-м км Мякининского шоссе и опилили ветви деревьев, чтобы обеспечить видимость светофорного объекта в поселке городского типа Нахабино на улице Станционной.

На Волоколамском шоссе у микрорайона СГШ и на Ильинском шоссе у микрорайона «Южный» провели ремонт светофоров. В городе Красногорске на улице Ново-Никольской обновили кнопку вызова светофора. Помимо этого, они привели в нормативное состояние знаки на улице Карбышева в городе и в поселке городского типа Нахабино на улицах Институтской и Советской.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.